- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, este primul oficial roman care reacționeaza la starea de asediu decretata in Washington dupa ce manifestanții pro-Donald Trump au asediat Congresul SUA pentru a impiedica validarea victoriei lui Joe Biden. „Categoric nu, nu se astepta…

- Aflat in izolare dupa ce a contractat noul coronavirus, medicul Alexandru Rafila a intrat in direct intr-o emisiune televizata, in care a declarat ca se simte bine și face tratament. Președintele Societații de Microbiologie a transmis și un mesaj cu aceasta ocazie, cu privire la un medicament care nu…

- George Simion, președintele AUR a anunțat ca va iniția suspendarea lui Klaus Iohannis. Acesta se declara revoltat de intenția lui Klaus Iohannis de a-și numi propriul guvern, dupa ce a pierdut alegerile. „Ma uit catre PSD și nu ințeleg de ce nu inițiaza suspendarea președintelui. Daca nu inițiaza PSD-ul,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca una dintre propunerile de premier pe care social-democrații o vor prezenta la Cotroceni este profesorul Alexandru Rafila. Citește și: Nervozitate la sediul PNL - De ce se tem liberalii dupa ce au vazut ultimele date (surse) ”Sunt vreo…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara, referindu-se la Liviu Plesoianu, Serban Nicolae si Viorica Dancila, ca "se intampla cateodata sa ai o pauza de Parlament".Ciolacu a fost intrebat la Antena 3 de ce oameni ca Liviu Plesoianu, Serban Nicolae sau Viorica Dancila nu mai au…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca fotografiile din restaurantul din Buzau, in care apare fara masca și fara sa respecte regula distanțarii, alaturi de fostul premier Mihai Tudose, au fost facute "de catre o candidata a Partidului Național Liberal de la Bacau".„In acele momente, s-au facut poze…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a spus joi seara la Antena 3 ca prin atacurile la adresa CCR, lansate la Digi24, premierul Ludovic Orban ataca de fapt statul de drept.„N-am intalnit in 30 de ani un asemenea discurs. Cred ca a uitat ce functie are in statul roman. Pilonul principal al statului de…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a declarat miercuri, la Antena 3, ca printre credincioșii care au mers in Iași la racla cu moaștele Sf.Parascheva s-au numarat și „clasicii agitatori” „platiți probabil de Rusia”. Invitat in direct la emisiunea Subiectiv, deputatul PNL, Pavel Popescu a declarat: „Am vazut…