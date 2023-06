Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei nu este de acord cu reducerea TVA la alimentele de baza. Ideea a fost propusa de ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la TVR INFO. Marcel Ciolacu reaminteste ca orice reducere a TVA a dus la o ieftinire rapida a produselor, insa nu pe termen lung.

- Ministrii Educatiei, Muncii si Finantelor se vor intalni, marti, cu reprezentantii sindicatelor din invatamant pentru a incepe discutiile aplicate cu privire la grila salarizarii din Educatie care urmeaza sa se regaseasca in noua Lege a salarizarii, au precizat surse guvernamentale, vineri, la finalul…

- Intalniri importante au loc, vineri, la Guvern. Mai intai de toate, premierul Marcel Ciolacu se va vedea cu ministrii Finantelor si cel al Fondurilor Europene, Marcel Bolos si Adrian Caciu. La discutii va participa si fostul prtemier Nicolae Ciuca. Intalnirea are loc pentru a se discuta in contextul…

- Vineri, 16 iunie, de la ora 10.30, Marcel Ciolacu are o intalnire de lucru cu vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Conform agendei publice, tot astazi se va intalni și cu sindicaliștii din Educație.

- Au eșuat negocierile dintre sindicaliștii din invațamant și Guvern, așa ca greva va continua. Anunțul a fost facut de sindicaliști la finalul discuției de la Palatul Victoria cu reprezentanții Guvernului. „Azi nu avem nimic concret. Poate maine vin cu o surpriza (cei din Guvern, n.red.). La sediul FSLI…

- Sindicaliștii din invațamant au anunțat, marți, la finalul discuției de la Palatul Victoria cu reprezentanții Guvernului, ca nu s-a ajuns la un acord cu privire la incetarea grevei generale a profesorilor. „Azi nu avem nimic concret. Poate maine vin cu o surpriza (cei din Guvern, n.red.). La sediul…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit, luni seara, la Antena 3, despre cota unica de impozitare, afirmand ca mai exista un singur stat european care nu are impozitarea progresiva: „Rusia mai are cota unica”.

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, Marcel Ciolacu se afla la Guvern, asta in condițiile in care au ramas mai putin de 24 de ore pana cand ministrii din Coalitie trebuie sa prezinte aceste masuri de austeritate astfel incat sa ne incadram in deficitul bugetar. Mai exact, trebuie sa acopere o gaura la…