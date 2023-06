Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre amenințarea guvernatorului din Herson, cum ca armata rusa va lovi podul de la Giurgiulești, ca a fost una "de testare" și era obligatoriu ca statul roman sa aiba o reacție.

- Guvernatorul prorus al regiunii Herson a amenințat, joi, ca rușii vor arunca in aer podul Galați-Giurgiulești care face legatura dintre Romania și Moldova, informeaza Digi24. Amenințarile au fost facute dupa ce ucrainenii au lovit podul care leaga Crimeea anexata de regiunea Herson.„Un alt atac fara…

