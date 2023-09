Stiri pe aceeasi tema

- „In politica niciodata nu spui «niciodata». Nu a existat aceasta discuție pana acum (candidat comun PSD-PNL la prezidențiale – n.r.). Am vazut ce a declanșat declarația mea: o discuție și de liste comune. Nu vorbim de USL 2. In cazul in care noi simțim ca romanii au incredere in aceasta coaliție, noi…

- „In politica niciodata nu spui «niciodata». Nu a existat aceasta discuție pana acum (candidat comun PSD-PNL la prezidențiale - n.r.). Am vazut ce a declanșat declarația mea: o discuție și de liste comune.Nu vorbim de USL 2. In cazul in care noi simțim ca romanii au incredere in aceasta coaliție, noi…

- PSD și PNL poarta discuții in perspectiva anului electoral 2024, pentru constituirea unui „Bloc democratic”. Miza „Blocului democratic” o reprezinta caștigarea tuturor alegerilor din 2024 – europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Cele doua partide vor sa caștige toate alegerile de anul…

- Liderul USR, Catalin Drula, a declarat marti ca nu exclude o candidatura la alegerile prezidentiale, dar spune ca este mai importanta pregatirea unei variante complete de candidati, pentru toate alegerile de anul viitor. „Eu nu o sa abdic niciodata de la ce simt ca ar fi o responsabilitate. Deci, daca…

- Alegerile prezidențiale se apropie cu pași repezi, iar calculele sunt in toi. Inclusiv la casele de pariuri. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, este favorit la casele de pariuri in ce privește caștigarea alegerilor prezidențiale. Casele de pariuri ofera o cota de 2,50 ca Geoana sa castige…

- In ultimul an, am fost martorii unei schimbari notabile in abordarea fiscala a lui Marcel Ciolacu și a partidului sau. Declarația sa anterioara, in care exprima dezinteresul pentru creșterea taxelor, a fost anulata de o serie de masuri care au lasat o impresie diferita in randul contribuabililor romani.…

- Intrebat la un port Tv cum privește reintoarcerea lui Victor Ponta, in calitate, de data aceasta, de consilier al primului-ministru Sorin Grindeanu a evitat sa dea un raspuns. Marcel Ciolacu „știe, in mod sigur” ce plusuri ii aduce Victor Ponta in calitate de consilier pe probleme economice, a spus…

- Ministul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit despre numirea lui Victor Ponta in funcția de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu.Sorin Grindeanu a discutat despre numirea lui Victor Ponta in funcția de consilier al premierului Marcel Ciolacu și a avut cuvinte de lauda la adresa…