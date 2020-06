Marcel Ciolacu, despre alegerile locale. "Şi noi suntem de acord cu data de 27 septembrie" "Avem o prelungire a mandatelor alesilor locali pana la data de 1 noiembrie (in proiectul de lege depus la Parlament - n.r.). In principiu, si noi suntem de acord cu data de 27 septembrie (pentru alegerile locale - n.r.). Avem o singura problema, ca nu mai intelegem mesajele venite de la Guvern - se cere o prelungire cu 30 de zile (a starii de alerta - n.r.), asta inseamna pana pe 15 iulie. Daca ne uitam la calendar, deja intram in perioada de strangere de semnaturi. Cred ca Guvernul ar trebui o data sa hotarasca: avem pandemie, nu avem pandemie, tinem alegeri, nu tinem alegeri, fiindca vanturam… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

