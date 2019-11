Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scorul dezastruos obtinut de candidatul PSD la prezidentiale Viorica Dancila, tot mai multi lideri din teritoriu au inceput sa-i ceara demisia presedintelui PSD, care, in urma unor negocieri cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, ar fi acceptat acest lucru. Cu toate astea, liderii…

- ​​Inaintea Comitetului Executiv (CEx) al PSD in care Viorica Dancila ar urma sa predea puterea in partid lui Marcel Ciolacu și unei echipe colective de conducere, mai mulți lideri social-democrați s-au...

- Apele sunt agitate in sanul PSD dupa eșecul de proporții din turul doi al alegerilor prezidențiale. Toata lumea in cere demisia Vioricai Dancila, iar noul lider se profileaza Marcel Ciolacu. Nu toți membrii sunt de acord cu noua ordine din partid, a notat hotnews.ro. „Daca a dat o lovitura, nu știu…

- "Ii urez succes, stiti foarte bine ca la Cluj au fost niste probleme in cadrul organizatiei. Au mai fost doi parlamentari care au plecat, au revenit. Presupun ca este o decizie in primul si in primul rand emotionala a doamnei deputat. Cred ca este o discutie pe care eu mi-as dori sa o port in cadrul…

- Alexandru Teaca trebuia sa depuna juramantul in plenul Camerei Deputatilor dupa ce plenul lua act de incetarea mandatului de deputat al lui Octavian Goga, deputat intrat in Parlament pe listele PMP si care a trecut ulterior la PSD, ca urmare a condamnarii sale definitive la inchisoare cu suspendare.…

- Marea majoritate a liderilor judeteni PSD a participat vineri la o discutie informala in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, dupa ce a trecut motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului. S-au pus pe masa numeroase variante de lucru, de la decizii 'soft' privind pozitionari…

- Ludovic Orban susține ca opoziția are majoritate în Parlament și va proba acest lucru la votul moțiunii de cenzura. Argumentul liderului PNL a fost ca planul PSD care impusese votul la moțiunea de cenzura sa aiba loc sâmbata a picat la votul plenului. „S-a demonstrat azi ca…