Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat ca viitorul candidat PSD la prezidentiale nu trebuie sa fie in mod obligatoriu membru al partidului.



"Am discutat cu colegii mei si acest lucru, ca este posibil ca anumiti oameni din afara partidului, dar personalitati, totusi, recunoscute, sa poata sa intre in aceasta competitie interna a PSD. E sistemul american si cred ca acest lucru va duce ca in 2024 PSD sa castige toate alegerile", a precizat Ciolacu, pentru Antena 3.



Intrebat daca a avut vreo discutie cu Mircea Geoana privind o candidatura din partea…