Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, la targul organizat de Ministerul Agriculturii cu ocazia "Zilei Naționale a Produselor Romanești", ca unele creșteri de preț la alimente, mai ales la produsele romanești, sunt nejustificate și speculative. Liderul coaliției de guvernare considera ca prețurile trebuie ținute sub control. Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, la targul la […]