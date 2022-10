Stiri pe aceeasi tema

- Șeful PSD nu mai e așa critic la adresa ministrului Apararii, ca in urma cu cateva zile, fiind de parere ca daca se insista cu schimbarea lui Dincu de la minister trebuie prezentate niște argumente.

