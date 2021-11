Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, joi seara, ca in urma ultimelor negocieri avute cu PNL și UDMR, s-a agreat ca pana joi Romania sa aiba Guvern cu puteri depline. Președintele social democrat a mai precizat ca inca se negociaza daca PSD sau PNL trebuie sa fie primul partid care sa preia mandatul de premier.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a lasat sa ințeleaga, joi seara, dupa intalnirea cu liderii PNL, ca social – democrații sunt aproape de o ințelegere cu liberalii pentru un nou guvern. “Am cerut sa fie o intalnire serioasa și aplicata. Nu am avut discuții in ceea ce privește funcțiile din guvern. Prioritatea…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut sambata, 23 octombrie 2021, o convorbire telefonica cu prim-ministrul desemnat, Nicolae Ciuca, a anunțat, sambata, PSD, intr-un comunicat de presa. Dupa discuție, Marcel Ciolacu a declarat, la Antena 3, ca nu a fost stabilita deocamdata o intalnire cu premierul…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor are discuții, vineri dimineața, la sediul PNL, cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele PNL Florin Cițu, pentru reimparțirea portofoliilor din Guvern. Joi dupa-amiaza, Hunor s-a intalnit la Guvern cu Cițu, pe același subiect, dar ședința nu s-a soldat…

- Conducerea PSD s-a reunit joi dimineața pentru strategia pe care o va adopta la consultarile de la Cotroceni. Marcel Ciolacu a declarat ca social-democrații nu vor susține un guvern minoritar, deoarece țara are nevoie de stabilitate. „Imi mențin poziția, Romania nu intra intr-o zona de stabilitate cu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi seara, in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV, ca PSD va vota o moțiune depusa de AUR impreuna cu USR PLUS. „Va spun aici in premiera. Sa depuna USR și AUR moțiunea, iar PSD voteaza și pica guvernul. Sa semneze ei impreuna moțiunea sa o depuna…