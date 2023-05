Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca rotatia guvernamentala va avea loc pana la 1 iunie si ca noul prim-ministru va veni din interiorul PSD. Ciolacu a explicat ca, momentan, se respecta protocolul initial, dar ca mai sunt discutii pe marginea acestuia. Liderul social-democrat este de parere ca…

- Formațiunea UDMR iese de la guvernare, daca in noul guvern va pierde Ministerul Mediului, au avertizat surse din cadrul UDMR. Aceasta intenție a fost confirmata de Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, intr-o intervenție telefonica, marți dimineața, la postul Digi 24. „Nu este o amenințare, nu este…

- Liderii celor trei partide din Coaliția de guvernare au o noua runda de discuții despre repartizarea ministerelor in guvernul Ciolacu. Intalnirea liderilor PSD, PNL și UDMR se va desfașura in dupa-amiaza zilei de luni, 8 mai 2023. Trecerea funcției de premier, de la președintele PNL, Nicolae Ciuca,…

- Liderii celor trei partide ale Coaliției s-au intalnit la sediul Guvernului pentru a negocia reducerea cheltuielilor. La reuniune participa Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciuca (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR). Actul normativ asupra caruia trebuie sa cada de acord cei trei lideri politici este un proiect…

- Președintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, și președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu s-au intalnit la Palatul Victoria și negociaza taierile bugetare. La reuniunea din dimineața zilei de luni, 24 aprilie, ar urma sa soseasca și președintele UDMR, Kelemen Hunor. Deciziile pe care,…

- Fostul premier Orban, care a fost și președinte al PNL, il acuza de nesimțire pe președintele Klaus Iohannis. Ludovic Orban lanseaza aceasta acuzație in ziua de 8 martie 2023. Mesajul lui Ludovic Orban apare in contextul criticilor privind folosirea, de catre Klaus Iohannis și Carmen Iohannis, a unui…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban , considera ca rocada guvernamentala care ar urma sa aiba loc in luna mai va fi una catastrofala pentru PNL. „Daca ma intrebati pe mine, eu anticipez ca se va face rocada, pentru ca la ora actuala PNL nu mai e un partid de sine statator, comanda lui…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat vizita premierului Republicii Moldova, Dorin Recean, in Romania. Vizita in Romania a noului șef al Guvernului Republicii Moldova este planificata in aceasta saptamana. „Am primit asigurari ca Romania va continua sa ne ajute, ca de fiecare data,…