Șeful Guvernului a anunțat o noua runda de discuții cu minișltrii și responsabilii din fiscalitate, pe masurile ce vor fi luate de Executiv in perioada urmatoare, chiar in saptamana ce vine. Marcel Ciolacu susține ca nici nu vor fi marite taxele actuale, nici nu se vor impune taxe noi. In schimb, analizele vor fi pe […] The post Marcel Ciolacu da asigurari ca nu se maresc taxe și nu vor fi taxe noi. Se umbla, in schimb, la facilitațile din IT, construcții și agricultura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .