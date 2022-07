Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerai Deputatilor, Marcel Ciolacu a declarat ca „statul roman are de recuperat multi pasi pentru a fi o plasa de siguranta in momente critice”. El a subliniat „nevoia stringenta de a investi mai mult in capacitatile de energie regenerabila”, anuntand ca Ministerul Agriculturii lucreaza…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a declarat, marti, in cadrul Conferintei ”Protectia Infrastructurii Critice, care a avut loc la Palatul Parlamentului, ca statul roman are de recuperat multi pasi pentru a fi o plasa de siguranta, in momente critice. ”In aceste zile realizam cat de…

- Sistemul de impozitare nu se va modifica in acest an Foto: facebook.com. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Liderii PNL și PSD dau asigurari ca anul acesta nu va fi modificat sistemul de impozitare, deci nu vor exista taxe noi. Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu admit însa ca…

- Vicepresedintele PNL Alina Gorghiu a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca nu vede posibila schimbarea cotei unice in viitorul apropiat iar la PNL nu s-a pus deloc problema mpdificarii acestei impozitari. Ea a amintit ca premierul a repetat de mai multe ori ca nu doreste…

- „Așteptam motivarea. Dupa cum am anunțat, vom veni cu un nou proiect, vom vedea daca este de interzicere sau de impozitare. Haideți sa așteptam motivarea”, a spus președintele PSD.Intrebat daca are Guvernul bani in cazul in care va trebui sa plateasca pensiile la sute de parlamentari, Marcel Ciolacu…

- Marcel Ciolacu a solicitat autoritatilor responsabile implicarea urgenta in rezolvarea situatiei create de o administratie incompetenta, dar revansarda, el acuzandu-l pe primarul Capitalei ca, in loc sa se concentreze pe rezolvarea solicitarilor perfect legitime ale angajatilor STB, directorii lui au…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca in 2022 nu se va schimba sistemul de impozitare, dar ca este unul dintre susținatorii impozitarii progresive. „Nu mai sunt așa mare fan al acelui taxei unice sau impozit unic, care nu mai știu care e. Sa lamurim aceasta struțo-camila pe care o avem”, anunța…