Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis, luni, dupa intalnirea cu premierul Japoniei, Fumio Kishida, ca Romania si Japonia au datoria sa continue toate proiectele incepute atat pe plan politic, cat si economic. Ciolacu a mai spus intr-o postare pe Facebook ca i-a transmis…

- Marcel Ciolacu a declarat luni ca, dupa ce a trait in perioada comunismului, nu va cere romanilor, ca parlamentar, sa stinga becurile. Liderul PSD a mai spus și ca Romania nu se va confrunta cu lipsa energiei electrice: „Povestile ca ramane Romania fara energie sunt pentru adormit copiii, nu va ramane…

- Marcel Ciolacu a declarat luni ca, dupa ce a trait in perioada comunismului, nu va cere romanilor, ca parlamentar, sa stinga becurile. Liderul PSD a mai spus și ca Romania nu se va confrunta cu lipsa energiei electrice: „Povestile ca ramane Romania fara energie sunt pentru adormit copiii, nu va ramane…

- Marcel Ciolacu a catalogat drept ”o aberatie” ideea de a cere populatiei sa limiteze consumul la energie electrica, precizand ca politicienii sunt cei care trebuie sa gaseasca solutii in aceasta privinta, mai ales ca Romania are o situatie mult mai buna in ceea ce priveste productia de energie prin…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Romania TV, ca „tot raul care se intampla in acest moment” este rezultatul liberalizarii pieței energiei, un nou atac din seria reproșurilor la adresa ministrului PNL al Energiei, Virgil Popescu, pe care social-democrații il vor schimbat din Guvern.…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD și al Camerei Deputaților, il acuza pe ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), pentru explozia prețurilor din acest domeniu. „Eu știu ca politica in energie o face Ministerul Energiei”, a declarat, luni dimineața, Marcel Ciolacu. El a susținut ca Hidroelectrica incaseaza…

- Marcel Ciolacu nu se fereste de cuvinte. A spus ca liberalizarea pieței energiei a fost „o mare tampenie”. Liderul PSD a venit c-o reactie la prezentarea raportului asupra inflației, facuta de guvernatorul BNR Muguru Isarescu. Inflatia, din cauza scumpirii energiei Ciolacu a identificat cauza scumpirilor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, are COVID-19 si se afla in izolare, au precizat surse social-democrate pentru News.ro. Acesta se simte bine si a aflat ca este infectat in urma unui test pe care l-a facut. Marcel Cioalcu si-a anulat intalnirea cu presedintele Republicii Moldova, Maia…