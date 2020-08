Marcel Ciolacu, CRITICI pentru Iohannis: ”Scenarii pentru copii, certitudini pentru pedofili!”

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis si „Guvernu Sau” nu sunt capabili sa le spuna parintilor cum vor invata copiii lor in anul scolar care va incepe pe 14 septembrie.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca seful statului si Guvernul "nu sunt in stare" sa le spuna concret parintilor cum vor invata copiii lor in acest an scolar si "ii ametesc" cu scenarii. "Scenarii pentru copii, certitudini pentru pedofili! Iohannis si Guvernul sau nu…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, miercuri seara, legat de redeschiderea școlilor și elaborarea a trei scenarii, ca șeful statului și Guvernul „nu sunt in stare sa le spuna concret...

- Presedintele PNL a fost intrebat de ce discutiile pe legea carantinarii dureaza atat de mult si nimeni nu ofera nici o informatie despre forma in care va ajunge la vot. "Nu este nici o secretomanie. Eu am vorbit acum 10 minute cu domnul Cazanciuc, sunt in comisia juridica, este a patra seara…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu l-a acuzat luni, in plenul Camerei Deputatilor, pe premieurl Ludovic Orban ca a peofitat de pandemie pentru ”a-si indestula prietenii politici”, ca a fost interesat doar de bani si ca nimeni nu se poate spala pe maini de ceea ce a facut deja acest Guvern,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, acuza guvernul Orban ca a preluat mai multe idei din programul de guvernare al social-democratilor si intreaba, retoric, daca presedintele Iohannis va putea "sa inghita toate astea, demn ca un pelican, și sa le prezinte drept marețe invenții liberale?".

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti, ca romanii vor avea din nou dreptul sa-si exprime liber credinta, iar Guvernul ar trebui "sa dea drumul si la economie". "Le-a dat Dumnezeu mintea de pe urma! Dupa atatea luni, romanii vor avea din nou dreptul sa-si exprime liber credinta,…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, prezinta un raspuns oficial primit de la Ministerul Afacerilor Externe, in care se arata ca autoritatile din Romania au fost avertizate cu privire la pericolul coronavirusului si situatia din China inca din luna ianuarie. Cu toate acestea, timp de inca…