- Legea offshore a fost votata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, cu 248 de voturi pentru și 34 contra, in calitate de for decizional, astfel ca legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Sedinta de vot final a fost condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, potrivit…

- Deputații au dat astazi votul final pentru modificarile propuse la Legea offshore, care permite exploatarea gazelor din Marea Neagra.Astfel, s-au inregistrat 248 de voturi ”pentru”, 34 de voturi ”impotriva” și nicio abținere. ”Romania, din acest moment, a intrat in linie dreapta pentru independența…

- sursa foto: Economedia.ro Proiectul legii offshore, menit sa deblocheze investițiile pentru extragerea gazelor de la Marea Neagra, a fost aprobat miercuri in Camera Deputaților, transmite Economedia.ro. Mai este nevoie acum doar de promulgare și publicare in Monitorul Oficial ca legea sa intre in vigoare,…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a ținut sa transmita o sageata catre PNL și USR, aratand faptul ca, deși au existat și alte majoritați in Romania, la toate proiectele majore a fost nevoie ca PSD sa intervina și sa "rezolve problema". Ciolacu a facut declarațiile in contextul…

- Legea offshore, depusa la Parlament Foto: facebook.com/cameradeputatilor Legea offshore, care reglementeaza operatiunile de explorare a zacamintelor din Marea Neagra, a fost depusa, ieri, la Parlament. Proiectul, semnat de cei trei lideri ai coalitiei, va intra, cel mai probabil saptamâna…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, vineri, ca liderii coaliției de guvernare au depus proiectul de lege offshore privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra. Potrivit președintelui Camerei Deputaților, proiectul „stabilește un regim fiscal competitiv in așa fel incat imparțirea veniturilor…

- Catalin Drula este de parere ca la Ministerul Energiei este “o incompetenta fara seaman” si il critica pe ministrul Virgil Popescu pe care il acuza ca a “blocat investitiile in energie” si in productia de energie. Intrebat daca parlamentarii USR vor vota legea offshore, Drula s-a aratat sceptic cu…

