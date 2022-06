Stiri pe aceeasi tema

- PSD considera ca, in aceasta perioada mai dificila pe care o traverseaza societatea romaneasca, este necesara o diferențiere a regimului fiscal aplicat contribuabililor, in funcție de veniturile acestora. Reforma sistemului fiscal din Romania trebuie sa respecte, in accepțiunea PSD, principiile echitații…

- Despre scheme de compensare pentru pensii si salarii, despre care a vorbit presedintele Klauas Iohannis, Marcel Ciolacu a aratat ca ”avem un pachet, Sprijin pentru Romania in implementare si cautam sa venim cu noi masuri in perioada urmatoare”. Liderul PSD a precizat ca se analizeaza toate cifrele in…

- Marcel Ciolacu a afimat, despre amanarea ratelor ca este prinsa in plan, dar s-a venit in primul rand cu ce era urgenta, in acest moment. ”Sunt ferm convins ca totul este perfectibil, dar mai ales cand exista anumite subiecte care au fost deja hotarate. (..) Hoararea in interiorul coalitiei a fost…

- Degeaba pleaca Orban, Cițu sau Ciuca daca problema este la Cotroceni. Separația puterilor in stat nu mai exista, președintele face și desface, conduce guverne, ia decizii care ar trebui sa fie aprobate de catre Parlament. Toate instituțiile au capatat un rol formal intr-o țara care doar mimeaza democrația.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni seara, 11 aprilie, ca guvernanții au decis sa nu includa amanarea ratelor la banci in pachetul „Sprijin pentru Romania”, prezentat la finalul ședinței de coaliție de la Parlament, iar ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a precizat ca „aceasta masura a ramas inca…