- Un sondaj realizat de Ires arata ca la capitolul increderea in primii oameni in stat, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, este creditat cu multa și foarte multa incredere de 39% dintre participanții la sondaj. El este urmat de președintele Camerei Deputaților (și al Partidului…

- Sute de persoane angajate ca personal auxiliar in sistemul de invațamant preuniversitar au protestat astazi și vor protesta și maine in fața Palatului Parlamentului, nemulțumite de nivelul scazut al salariilor și de neajunsurile școlii romanești. Președintele Federației Sindicatrelor Libere din Invațamant…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a transmis miercuri, 14 decembrie, un mesaj pentru toți primarii din Romania, in prezența premierului Nicolae Ciuca și a președintelui Adunarii Generale a Asociatiilor Municipiilor din Romania, Emil Boc. Citește și: Cristian Gentea (PSD Argeș): „Compensarea prețurilor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost ales vicepresedinte al Internationalei Socialiste, el multumindu-i premierului spaniol Pedro Sanchez pentru incredere. "Stanga romaneasca si PSD au primit o noua recunoastere internationala", afirma Ciolacu, in timp ce prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu…

- ”Stanga romaneasca si PSD au primit o noua recunoastere internationala! Ii multumesc premierului spaniol Pedro Sanchez pentru increderea pe care mi-a acordat-o pentru a fi alaturi de domnia sa in urmatorul mandat pe care il va avea ca presedinte al Internationalei Socialiste. Acest post de vicepresedinte…

- Comisia Europeana a confirmat ca țara noastra și-a facut temele și indeplinește toate condițiile pentru aderarea la Schengen, susține Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, dupa anunțul Comisiei Europene potrivit caruia Romania, Bulgaria și Croația indeplinesc condițiile pentru a intra…

- „Nu trebuie sa intram in jocuri electorale. Romanii vor stii cel mai bine pe cine sa voteze in anul 2024, in functie de cat de mult ne vom implica si de solutiile pe care le vom aduce pentru ca Romania sa depaseasca aceasta perioada. Sunt ferm convins ca vom reusi impreuna acest lucru si sunt ferm convins…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca premierul Nicolae Ciuca discuta la Bruxelles și "in mod categoric" acel plafon de 9,4% la pensii va fi eliminat din PNRR.