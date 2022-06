Suspendarea lui Ionel Arsene din functia de presedinte al PSD Neamt, doar pe perioada anchetei referitoare la prabusirea podului de la Lutca, ar detensiona situatia, a afirmat, marti, liderul PSD, Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. „Nu stiu cui sa-i cer mai repede explicati: constructorului, presedintelui Consiliului Judetean, ISC-ului, Ministerului Dezvoltarii. Parerea mea este ca ancheta trebuie sa se desfasoare rapid. Am inteles ca exista o solicitare – am vorbit cu domnul Sorin Grindeanu – si la nivelul CNAIR-ului de a se face o expertiza rapida. Am vazut implicarea prim-ministrului,…