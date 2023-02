Stiri pe aceeasi tema

- Pana in anul 2024, vom merge pe autostrada pana in Moldova, a anunțat, duminica seara, președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu. Liderul PSD a adaugat ca actuala coalitie a facut fata numeroaselor provocari pe care le-a avut. Aceasta coalitie a facut fata – este loc si de mai bine – numeroaselor…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a declarat luni, in emisiunea Proiect de tara Romania, de la Prima news Tv, ca el crede ca presedintele PSD poate castiga alegerile prezidentiale, in 2024, dar nu bazandu-se numai pe voturile partidului, ci aducand in jurul lui si alte formatiuni…

- Un oficial al ministerului Transporturilor a anuntat la Iasi ca in toamna anului 2025 se va putea circula fara probleme pe autostrada Ploiesti – Pascani. In privinta autostrazii A8 au inceput studiile geotehnice. Irinel Scriosteanu este sigur ca peste 2 ani si jumatate se va putea circula legat pe autostrada…

- Una dintre cele mai vechi promisiuni ale Bucurestiului fata de Moldova a inceput sa fie indeplinita dupa 164 de ani. Istoricii consemneaza faptul ca, la momentul 1859, cand s-a discutat despre mutarea capitalei din Iasi in Bucuresti, una dintre promisiunile facute Moldovei a fost aceea ca se va infiinta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit in fața social democraților din Vaslui despre o serie de proiecte de investitii din judetele Moldovei care vor fi finantate in perioada urmatoare, afirmand ca se fac eforturi pentru reducerea decalajelor dintre regiuni. Marcel Ciolacu a participat la Conferinta…

- Marcel Ciolacu si Sorin Grindeanu au fost prezenti, joi, la conferinta de presa prilejuita de semnarea contractelor pentru constructia celor trei loturi ale autostrazii Focsani-Bacau. Marcel Ciolacu a afirmat ca romanii s-au saturat de promisiuni. “Dupa 30 de ani, in sfarsit, Moldova va avea autostrada.…

- Podul de la Ungheni va avea latimea necesara pentru doua benzi de circulatie pe fiecare sens, desi e probabil ca marcajele sa directioneze circulatia pe o singura banda intre cele doua puncte de control al frontierei. In perspectiva, insa, daca se va opera in regim de punct comun de control, circulatia…

- Cristofor Aldea-Teodorovici, fiul lui Ion Aldea-Teodorovici si al Doinei Aldea-Teodorovici, va intona cele doua imnuri nationale la meciul amical Moldova – Romania, programat la ora 20.30, pe stadionul Zimbru din Chisinau. "Organizatorii partidei au pregatit o surpriza pentru aceasta seara. Cele doua…