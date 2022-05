Stiri pe aceeasi tema

- ”In situatii de criza, nu se majoreaza impozitele, deci nu vor fi majorate nici in Romania. Si nici nu vor fi introduse alte impozite”, a spus liderul PSD, aratand ca optimizarea fiscala inseamna ca lasi de undeva unde s-a crat o discrepanta, si vii cu o impozitare si reduci in alta parte. El a precizat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, in cadrul unei vizite la Constanta, despre relatia pe care o are cu premierul Nicolae Ciuca, precizand ca reusesc sa „traga impreuna la aceeasi caruta” si sa puna pe primul loc interesele tarii.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, desi nu a fost invitat prin intermediul presedintiei Romaniei sa faca vizita in Ucraina, va avea o discutie cu presedintele Klaus Iohannis inainte de a face, saptamana viitoare, deplasarea in tara aflata in razboi. Ciolacu este de parere ca ar fi fost nevoie…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma, luni seara, ca masurile propuse de coalitie reprezinta "prea putin", iar programul este "prost facut". USR transmite, luni seara, ca "Ciolacu si Ciuca vor sa para ca au grija de romani, dar ii amagesc cu un pachet de masuri care nu are o sursa reala…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca saptamana viitoare social-democrații vor prezenta un pachet de masuri sociale, dupa discuții cu partenerii din coaliția guvernamentala. Printre aceste masuri, potrivit șefului social-democrat, se numara și acordarea de vouchere sau bonuri de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca pachetul de masuri economice pentru persoanele vulnerabile, prin care familiile cu venituri reduse ar urma sa primeasca vouchere pentru alimente de baza, a fost agreat de Comisia Europeana si va fi pus la punct in sedinta coalitiei de luni. Social-democratul…

- „Ma bucur ca putem sa ne vedem fizic la aceasta sarbatoare, dupa doi ani grei de pandemie, in care politistii, alaturi de medici, au fost in prima linie a luptei cu acest virus ucigas. Cu aceasta ocazie vreau sa va multumesc pentru contributia dumneavoastra importanta in aceasta perioada foarte grea.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca ministrii social-democrati si-au indeplinit jaloanele cuprinse in Planul National de Redresare si Rezilienta, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…