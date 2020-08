Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a acuzat insa pe secretarul general al guvernului, Costel Barbu, ca face presiuni asupra parlamentarilor PSD pentru a nu vota moțiunea. Ciolacu a spus ca mulți colegi din partid i-au spus ca ”infractorul Barbu” ii suna sa ii invite la cafele. Ciolacu a mai spus…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului se reunesc maine pentru a stabili calendarul dezbaterii si supunerii la vot a motiunii de cenzura initiate de PSD la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban. a Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, scrie intr-o postare pe internet ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune in data de 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului, sustinand ca Romania este o "tara in deriva" si cu un guvern cu "zero credibilitate". "Pe 17 august,…

- Intrebat despre ce sanse sunt ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL sa fie votata in Parlament, Victor Ponta a declarat, pentru Libertatea, ca este sceptic privind reusita acestui demers. "Nu stiu sincer ce se va intampla. In aritmetica parlamentara, voturile decisive vor fi ale…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, afirma ca alianța dintre Victor Ponta și Robert Negoița este „o alianța a raului". Firea dezvaluie ca in 2015 Robert Negoița il denigra pe Ponta și le cerea liderilor PSD sa il susțina pe Liviu Dragnea pentru președinția partidului. „Nu ma așteptam,…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara la Antena 3 ca formațiunea a decis ca in luna august sa depuna in Parlament o moțiune de cenzura pentru demiterea Guvernului liberal.Șeful PSD a spus ca social-democrații vor merge la Cotroceni cu un „specialist” pentru funcția de…

- Fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, ia partea Guvernului in privința proiectului Legii carantinarii si izolarii și ii contrazice pe social-democrati, care spun ca actul normativ incalca drepturile. Zegrean le da și un pont guvernantilor: daca nu va fi adoptata, Legea 55 le permite, oricum,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a lansat, duminica, la Sinteza zilei, un atac virulent la adresa lui Ludovic Orban și a anunțat ca exista o majoritate in Parlament pentru daramarea Guvernului PNL.