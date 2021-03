Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei 700 de funcționari ai Senatului primesc spor de antena, dar presedintele Senatului, Anca Dragu, anunta ca nu sunt ”sporuri incorecte” in institutia pe care o conduce, fiind acordate doar 4 sporuri. ”La Senat nu am gasit sporuri incorecte. De fapt, sunt doar vreo 4 sporuri – de conditii de munca,…

- Unul dintre liderii formațiunii maghiare, Peter Eckstein Kovacs, fost senator UDMR de Cluj, ii da replica lui Alin Tișe, președintele CJ, care a amenințat cu demisia daca prefectul județului va fi numit de la UDMR, și nu de la PNL. „Tise. Presedintele CJ Cluj amenința cu razmerița, daca Prefectura…

- Parlamentarii PSD i-au cerut astazi demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, purtand pancarte negre, cu acest mesaj in Parlament. Președintele formațiunii, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va depune o moțiune de cenzura impotriva ministrului Sanatații. Inarmați cu pancarte negre cu mesajul ”Voiculescu…

- Ludovic Orban și-ar fi anunțat intenția, in ședința PNL de luni, de a candida pentru președinția partidului la congresul din aceasta toamna, conform unor surse politice. Niciun alt liberal nu și-a mai anunțat, pana acum, intenția de a candida pentru șefia PNL, deși scandalurile și acuzele din ultima…

- Klaus Iohannis are o intalnire cu membrii coaliției de guvernare la Vila Lac, marți la ora 17. Președintele vrea sa discute cu șefii partidelor despre prioritațile legislative pe care le au in vedere pentru saptamana viitoare, cand incepe sesiunea parlamentara in noul format al Parlamentului. La intalnirea…

- Președintele american Donald Trump a acordat miercuri grațiere fostului sau șef de campanie Paul Manafort și fostului consilier Roger Stone, eliminand cele mai importante condamnari in cadrul anchetei electorale de lunga durata din Rusia, relateaza Reuters. Trump l-a grațiat și pe Charles Kushner, un…

- Reprezentantii celor trei formatiuni care vor face parte din coalitia de guvernare se vor prezenta impreuna marti, la ora 15,30, la consultarile de la Palatul Cotroceni. “Ieri seara am semnat protocolul coalitiei. Este firesc sa mergem impreuna. Noi deja avem stabilit un program de guvernare. Ne pregatim…

- Presedintele american Donald Trump a postat vineri pe Twitter ca vaccinul Moderna a fost aprobat si va fi livrat imediat, desi FDA (Food and Drug Administration) nu a facut inca niciun anunt public privind decizia sa, relateaza Reuters. Un comitet de experti din afara FDA s-au intalnit joi sa discute…