Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a declarat joi ca premierul Marcel Ciolacu a aratat ca atunci cand are putere „are reflexe de dictator sud-american”, transmite Agerpres. „Marcel Ciolacu l-a demis aseara pe seful Secretariatului de stat pentru revolutionari, omul care i-a respins cererea de a deveni luptator cu merite deosebite in Revolutie. O poveste destul […] The post Marcel Ciolacu, comparat cu un dictator sud american: ”PSD s-a intors in epoca Dragnea” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .