- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca Planul National de Redresare si Rezilienta nu este gata, mentionand ca a discutat cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre problemele din PNRR si acesta le-a dat dreptate social-democratilor si "l-a trimis" pe premierul…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu este de parere ca Planul National de Redresare si Rezilienta este departe de a fi gata si a anuntat ca a discutat cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre problemele legate de PNRR si a prezentat propunerile pe care le are PSD in aceasta…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit cu Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, despre PNRR. Ciolacu acuza partidele de guvernare din Romania ca nu au convins oficialii europeni de faptul ca sunt in stare sa puna in practica proiectul propus. Citește și: Lovitura pentru…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR) trebuie modificat, dupa ce reprezentanții Comisiei Europene nu s-au aratat de acord cu mai multe aspecte. Cea mai proasta veste vizeaza sistemul de irigatii, care nu va putea fi finanțat prin acest plan. Vicepremierul Dan Barna a precizat la TVR 1 ca…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…