- Șeful PSD Marcel Ciolacu a declarat joi seara, la finalul negocierilor cu PNL, ca s-a ajuns la un acord ca joi sa existe un guvern investit, dar nu s-a stabilit înca care partid va da primul premierul și cine va prelua ministerul Finanțelor.”Am convenit împreuna ca pâna…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, afirma ca “spectacolul” oferit de alianta PSD-PNL-UDMR este “ridicol si iresponsabil”, iar aceste partide “nu stiu cum sa isi fure unul altuia scaunul de dedesubt”. “Ne invartim deja de aproape trei luni in jurul aceleiasi cozi. Si o facem in timp ce ne-au murit cam…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, considera, intr-o postare pe Facebook , „ridicol și iresponsabil” spectacolul oferit de cele trei partide din coaliția PSD – PNL – UDMR pentru formarea unui nou guvern. „Ridicol și iresponsabil acest spectacol oferit de alianța PSD-PNL-UDMR. Trei partide care-și oglindesc…

- Marcel Ciolacu spune ca una dintre variantele cu care PSD și PNL vor merge la discuțiile cu Klaus Iohannis este ca președinții celor doua partide sa asigure prin rotație șefia Guvernului. „Urmeaza sa mergem la președintele României cu doua variante. Este varianta prin rotație, președinții…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declaarat , marți seara, ca in cel mult 48 de ore PSD va anunța daca intra sau nu la guvernare alaturi de PNL.„In doua zile, PSD va da un raspuns foarte clar. Voi solicita o sedinta la partid. Sorin Grindeanu si Mihai Tudose au fost si ministri si prim-ministri, mi-as…

- Liderul social – democrat, Marcel Ciolacu, evita sa formeze o opinie legata de noua propunere de premier a liberalilor, Nicolae Ciuca. In schimb, președintele PSD lasa sa se ințeleaga faptul ca partidul pe care il reprezinta nu ar susține un guvern minoritar PNl – UDMR, așa cum se prefigureaza in prezent.…

- Ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu susține ca social- democrații nu vor susține un guvern minoritar și ca, in opinia sa, singura varianta ține de alegeri anticipate. „Am fost astazi la Cotroceni si i-am transmis presedintelui ca fara o majoritate transparenta in…

- Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot in plen, social-democratii o vor vota, dar numai in contextul in care exista perspectiva unor alegeri anticipate, a afirmat, duminica, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. Altfel, a spus liderul social-democrat la finalul Biroului Politic National al PSD,…