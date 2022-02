Stiri pe aceeasi tema

- Discuții privind posibilitatea plafonarii prețurilor la alimentele de baza Coalitia de guvernare va lua în discutie posibilitatea plafonarii prețurilor la alimentele de baza pentru o perioada limitata de timp, anunța președintele PSD, Marcel Ciolacu. Liderul…

- PSD dorește plafonarea preturilor la alimentele de baza Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel PSD va propune plafonarea preturilor la alimentele de baza într-o limita stabilita de specialisti. Marcel Ciolacu, liderul social-democratilor, a spus…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, ca o masura „corecta" in aceasta perioada ar fi plafonarea prețurilor la alimentele de baza. „Stim cu totii ca exista un TVA redus la alimente, poate o reducere de 5% este posibila la fel cum propunem la energie si gaze, cu aplicare de la 1 februarie.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, ca o masura „corecta” in aceasta perioada ar fi plafonarea prețurilor la alimentele de baza. „Stim cu totii ca exista un TVA redus la alimente, poate o reducere de 5% este posibila la fel cum propunem la energie si gaze, cu aplicare…

- PSD va solicita, in prima ședința a Coaliției de guvernare din 2022, „adoptarea in regim de urgența a unor modificari și completari la legislația privind protecția cetațenilor fața de creșterea galopanta a prețurilor la energie electrica și gaze naturale”, a transmis partidul condus de Marcel Ciolacu,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, ca este nevoie de o discuție in coaliția pentru simplificare procedurii de plafonare a prețului la facturi și gaze. Ciolacu a menționat ca propunerea PSD ar putea fi realizata fie prin OUG, fie prin convocarea Parlamentului in sesiune…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, ca social-democrații și-au aratat „forța politica” și „responsabilitatea” prin intrarea la guvernare. „Va fi un an greu. Prin determinare cred ca il vom depasi cu bine. Coalitia s-a dovedit eficienta, in doua saptamani am avut un…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos a declarat, miercuri, la Digi24, ca Florin Citu nu a incercat nicodata, dupa ce a picat Guvernul, sa refaca coalitia cu USR, conditia lui fiind doar sa fie premier, si a ales, astfel, sa arunce PNL in bratele PSD-ului. ”Noi am fost dispusi sa refacem coalitia, ceea ce…