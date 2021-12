Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, dupa ședința Coaliției ca s-a ajuns la un consens pe tema numirii prefecțiilor dar si pe partea elaborarii bugetului de stat. Liderul PSD a precizat ca proiectul de lege privind certificatul COVID va fi gata saptamâna aceasta și va fi depus…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca partidele din coalitia de guvernare s-au inteles pe toate subiectele pe care le-au avut in discutie, urmand ca vineri sa mai fie o intalnire, iar luni se va discuta despre bugetul pe 2022. “Ne-am inteles peste tot. Urmeaza sa avem o intalnire si vineri,…

- „Ar trebui sa finalizam anul și cu un buget trecut prin Parlament”, a declarat Marcel Ciolacu dupa ședința de miercuri a coaliției. Termenul propus de premierul Nicolae Ciuca pentru votul in Parlament a fost de 23 de cembrie.Președintele PSD a anunțat ca liderii coaliției de guvernare s-au ințeles pe…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus miercuri, dupa o intalnire a coaliției, ca orice discuție despre eventuale noi taxe ar urma sa aiba loc abia anul viitor și ca „s-ar putea sa nu fie nevoie” de o taxa de solidaritate pentru marile companii.

- Pensia minima stabilita de la 800 la 1000 de lei de la inceputul anului viitor: Negocieri in coaliția PSD – PNL Pensia minima stabilita de la 800 la 1000 de lei de la inceputul anului viitor: Negocieri in coaliția PSD – PNL Liderii PSD și PNL au joi o noua runda de negocieri, la Parlament, dupa ce…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, intrebat daca partidul exclude sa intre la guvernare cu PNL, ca momentan nu se discuta aceasta varianta și cand a fost intrebat daca nici pe viitor nu se poate face guvern PNL+PSD, social-democratul a raspuns ironic. Exclus intrare la guvernar euc…

- Premierul Florin Citu a declarat ca asteapta USR PLUS la negocieri pentru refacerea coalitiei de guvernare, dupa ce scapa de PSD si AUR. Declaratiile premierului vin in contextul in care CCR urmeaza sa se pronunte pe sesizarea cu privire la motiunea de cenzura, al carui vot este amanat in Parlament,…

