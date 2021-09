Stiri pe aceeasi tema

PSD a pregatit motiunea de cenzura pentru inlaturarea Guvernului Citu, a anuntat presedintele PSD Marcel Ciolacu, care a facut apel la AUR si USR PLUS sa o semneze.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a publicat textul moțiunii de cenzura pe care PSD o va depune la adresa Guvernului Cițu și invita AUR și USR sa o semneze fara alte jocuri politice. "Un lucru e clar! Acest guvern, care a adus haos și saracie, trebuie sa plece acum! Iar pentru asta exista o singura…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, joi seara, ca PSD va depune moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu în primele zece zile de la debutul sesiunii parlamentare. Liderul social-democrat susține ca partidul pe care îl conduce a început discutiile cu AUR, pentru…

- Prima moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu va fi categoric depusa și votata de PSD în actuala sesiune parlamentara, care se încheie la sfârșitul acestei luni, a declarat marți Marcel Ciolacu. El susține ca textul moțiunii va fi facut public saptamâna viitoare.Liderul…

- „Saptamana viitoare o sa facem public textul motiunii de cenzura, deja am inceput negocierile cu parlamentari de la alte partide si categoric in aceasta sesiune va fi depusa si votata aceasta motiune”, a anunțat Marcel Ciolacu, in conferinta de presa sustinuta la finalul sedintei de marti a conducerii…