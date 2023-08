Marcel Ciolacu cere toleranță zero pentru bombardierii de pe litoral Premierul Marcel Ciolacu le cere polițiștilor și jandarmilor din stațiunile de pe litoral sa ia toate masurile pentru a-i opri pe „bombardierii” care fac scandal pe plaje. „Aveți toata susținerea mea”, a declarat prim-ministrul. Marcel Ciolacu cere toleranța zero pentru cei care fac scandal și agreseaza forțele de ordine, care trebuie sa fie „ferme” in […] The post Marcel Ciolacu cere toleranța zero pentru bombardierii de pe litoral appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

