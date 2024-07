Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a solicitat, joi, miniștrilor Sanatații și Internelor sa convoace de urgența o videoconferința cu prefecții pentru a stabili masurile ce trebuie adoptate, dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod roșu de canicula valabil in weekend.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca trebuie gasite solutii ca sa nu se abandoneze lupta impotriva drogurilor ca urmare a criticilor aduse ordonanței antidrog, și va purta discuții cu miniștriipe tema modificarilor legislate, iar o decizie va fi luata in sedinta de Guvern de joi.

- Marcel Ciolacu a expus, in ședința din data de 4 Iulie 2024 de la Guvern, decizia de a suplimenta cu peste 3 miliarde de lei bugetul fondului național unic de asigurari sociale de sanatate. Acesta a menționat ca este vorba despre contracte pentru asistența medicala primara, dentara și pentru specialitațile…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 21 iunie, inaintea ședinței de Guvern, ca donarea unui sistem Patriot in Ucraina nu inseamna slabirea securitații Romaniei.„Am spus și in CSAT, Securitatea Romaniei nu sta in sistemul Patriot, sta in parteneriatul cu SUA și in faptul ca suntem membri NATO”,…

- Premierul Marcel Cioacu se afla, incepand de astazi, intr-o vizita oficiala de doua zile in Landul Bavaria, Germania, in contextul marcarii a 25 de ani de relatii bilaterale romano-bavareze. ”Impreuna cu miniștri romani și cu deputatul minoritații germane voi participa la prima ședința comuna de guvern…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, dupa ședința de Guvern desfașurata la Brașov, ca a avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis despre posibilitatea ca Romania sa cedeze Ucrainei un sistem de aparare Patriot și ca decizia se va lua intr-o ședința CSAT. El nu a vrut sa-și spuna opinia și…

- Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 24.04.2024, ora 10:00, in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic. Printre proiectele de pe ordinea de zi, se numara si unul care vizeaza aprobarea modificarii Statului…