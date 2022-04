Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Dumitru Coarna a trecut o linie roșie prin vizita la ambasadorul Rusiei in Romania, Valery Kuzmin. Așa explica pentru Europa FM, președintele PSD, Marcel Ciolacu, decizia de a cere luni, excluderea acestuia din formațiune. „Domnul deputat Coarna nu a solicitat vreun mandat din partea Partidului…

- Diana Șoșoaca s-a intalnit miercuri cu ambasadorul Rusiei la București. Nu a fost singura, ci și alți parlamentari romani, precumDumitru Coarna (PSD), Mihai Lasca si Francisc Toba au discutat acesta. Totul s-a intamplat in contextul razboiului din Ucraina. Ce au discutat parlamentarii cu Valeri Kuzmin,…

- Statele Unite(SUA) sunt angajate sa depuna toate eforturile pentru a ajuta la consolidarea rezistentei Romaniei in fata efectelor unei potentiale acțiuni militare a Rusiei in Ucraina si ia in considerare toate scenariile, inclusiv o eventuala criza energetica si o posibila criza a refugiatilor ucraineni…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, susține ca, pentru prima data de la finalul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, exista riscul izbucnirii unui razboi tradițional in Europa. „NATO nu poate privi pasiv la aceasta intensa și agresiva acumulare de trupe și de tehnica militara la granițele Ucrainei”…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca nu exista nici un pericol ca Romania sa fie atrasa intr-un conflict militar cu Federatia Rusa, in acest moment. „Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra”, a afirmat șeful…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, informeaza Agerpres.„Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa…

- Infrastructura din Romania ar putea fi o piedica in mobilizarea rapida a trupelor și tehnicii militare a aliaților NATO spre flancul estic al Alianței, in cazul unui eventual atac al Rusiei in Ucraina, spune generalul american in rezerva Ben Hodges, fostul șef al trupelor SUA in Europa, intr-un interviu…

- Jurnalistul Radu Tudor, specializat in probleme militare, explica faptul ca Romania reprezinta un ghimpe in coasta Rusiei, asta pentru ca țara noastra deține o serie de capabilitați militare care ar permite SUA intervenții rapide, in cazul unei invazii rusești in Ucraina sau in alta țara din Europa…