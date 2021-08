Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat Sector 1 ataca in instanta si cere suspendarea starii de alerta declarata de catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Sectorului, 'cu complicitatea' prefectului Capitalei, a anuntat presedintele interimar al PSD Sector 1, Florin Manole, intr-un comunicat transmis…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei, a semnat un contract pentru colectarea deseurilor cu o firma cu trecut controversat, despre care se stie ca ar avea legaturi cu mafia italiana si cu un roman retinut pentru o evaziune de 23 milioane de euro, conform unor informatii dezvaluite de Gandul.

- Oana Lovin a reacționat dur dupa ce primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a reclamat-o la poliție, acuzand ca i-ar fi taiat cauciucurile. Citește și: Lovitura pentru Clotilde Armand: prefectul Capitalei ii zice 'pas' in razboiul cu Romprest/SURSE "Nu am fost chemata la poliție. Eu…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a acuzat Partidul Social Democrat de fapul ca vrea sa o demita prin referendum, deoarece „nu mai merg banii la PSD”. De cealalta parte, Marcel Ciolacu arata cu degetul spre „dezastrul administrativ” din Sectorul 1 (mai multe aici). „Dl. Ciolacu inca…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca partidul va susține orice inițiativa cetațeneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1 al Capitalei. „Am decis sa...

- Liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca PSD a decis sa sustina orice initiativa cetateneasca al carei obiectiv este organizarea unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.

- Prezent la București pentru Grand Chess Tour 2021, o competiție care reunește opt dintre primii 12 jucatori ai lumii, Garry Kasparov a facut cateva mutari și pe tabla de șah politica a lumii: a vorbit despre situația jurnalistului belarus Roman Protasievici, despre razboiul ruso-ucrainean și despre…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la DcNews, ca in opinia sa primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand, iși va da demisia daca se va dovedi ca a pierdut alegerile locale dupa renumararea voturilor. Afirmația vine in contextul in care surse citate de Antena 3 afirma ca s-a…