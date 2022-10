Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DNA, Crin Bologa, a declarat pentru HotNews.ro, ca amendamentul este unul dat cu dedicație și incalca atat Constituția, cat și principiul separarii carierelor.Prevederea a fost contestata și de catre procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dar și de procurorul general Gabriela…

- Alocațiile oferite elevilor cresc pana la patru ori iar Consiliile Județene au cadrul legal sa se implice in ridicarea acestui plafon, daca este cazul, se arata intr-un proiect de Ordonanța de Urgența. „A fost finalizat și se afla pe circuitul de avizare interministeriala proiectul Ordonanței de Urgența…

- Ieri, comisiile reunite de munca si buget finante au dat raport favorabil proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum…

- Comisiile reunite de munca si buget finante au dat, marti, raport favorabil proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,…

- Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, a cerut, marți, un raport suplimentar pentru eliminarea creșterilor salariale pentru parlamentari. „Pentru a elimina suspiciunile aparute in spațiul public in ultima perioada, dar și pentru a indrepta o eroare majora facuta de colegii de la Senat, va rog sa acceptați…

- Ieri, Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport favorabil unei propuneri legislative care prevede ca politia rutiera va putea dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar nu numai de pe partea carosabila, ci si de pe trotuare, potrivit Agerpres. Propunerea legislativa modifica alineatul…

- Deputatul de Maramureș, Florin Alexandru Alexe, in urma susținerii oferite de parlamentarii liberali, va reprezenta Partidul National Liberal in funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. „Este o mare onoare pentru mine sa ocup o funcție in Biroul permanent al Camerei Deputaților. Din aceasta…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a avut o intalnire miercuri seara cu grupurile parlamentare liberale pentru a discuta despre prioritatile legislative din actuala sesiune parlamentara – Legile justitiei, cele ale educatiei si cele privind securitatea nationala, adica serviciile. „Am discutat…