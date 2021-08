Marcel Ciolacu cere arestarea primarului Clotilde Armand de către DGA Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri seara la Romania TV ca primarul Clotilde Armand este „seful mafiei” si a cerut ca Directia Generala Anticoruptie (DGA) sa o aresteze. Solicitat sa comenteze faptul ca Armand a fost in vizita la Directia Generala Anticoruptie, Ciolacu a sustinut ca se astepta ca aceasta sa fie retinuta. Armand a semnat recent un protocol cu DGA pentru a institui proceduri anticoruptie in cadrul Primariei Sector 1. „N-au retinut-o? Fraudarea alegerilor este fapta penala. Am crezut ca s-a dus la DGA sa se predea. Ma asteptam de la DGA sa ne dea niste detalii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

