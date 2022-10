Stiri pe aceeasi tema

- „A trebuit sa treaca un an si jumatate cand in sfarsit sa ajungem cu totii la concluzia ca trebuie desecretizat PNRR-ul, asa cum este peste tot in Europa. Nu exista niciun stat european care are un program national de redresare si rezilienta pe care l-a tinut la secret, vreun Guvern din aceasta Europa.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca solicita Guvernului sa desecretizeze toate documentele din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), mentionand ca este oportuna si constituirea unei comisii de ancheta pentru ca "toata lumea" sa stie ce contine…

- „E o emisiune - „Copiii spun lucruri trasnite. Dl Cițu incepe sa se inscrie pentru selecție la aceasta emisiune. Dnii Cițu și Orban au dus datoria publica la 50% din PIB, nu au marit in doi ani un procent la pensii, cred ca trebuie sa te uiți bine in oglinda inainte sa faci declarații cand tu nu ai…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pare ca formeaza o echipa și au planuri marețe impreuna pentru anul viitor. Deși șeful PSD pare preocupat de bugetul țarii, de creșterea pensiilor și salariilor, in fond am putea sa luam in calcul ca interesul este mai degraba pentru viitoarele alegeri din doua puncte…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila, in prezenta premierului Nicolae Ionel Ciuca, a semnat 9 contracte de finantare, din fonduri europene, pentru constructia unor crese noi si moderne."Am dat astazi startul construirii a 9 din cele 124 de crese finantate prin Planul…

- Premierul a mentionat efortul facut la nivelul Ministerului Justitiei si al celorlalte institutii din sistem CSM, ICCJ, PICCJ, DNA, DIICOT, implicate in elaborarea proiectelor legilor Justitiei, precum si al asociatiilor de magistrati.Guvernul va dezbate si aproba, miercuri, pachetul de legi ale Justitiei,…

- “Am finalizat la Ministerul Dezvoltarii cele trei apeluri de proiecte pe Planul National de Rezilienta si Redresare. Am avut trei apeluri de proiecte: pe Valul Renovarii, in valoare de 2,8 miliarde de euro, pe Fondul Local – Componenta C10 – 2,7 miliarde de euro si pe Componenta 15 din PNRR legat de…