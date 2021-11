Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Hanuka reprezinta lumina si biruinta, iar cei care aprind lumanarile de Hanuka sunt impreuna pentru a cinsti memoria celor jertfiti pentru libertate si unitate, fiind celebrate totodata valorile spirituale ale poporului evreu – solidaritatea, intalnirea dintre religii si culturi, dialogul…

- Sarbatoarea Hanuka reprezinta lumina si biruinta, iar cei care aprind lumanarile de Hanuka sunt impreuna pentru a cinsti memoria celor jertfiti pentru libertate si unitate, fiind celebrate totodata valorile spirituale ale poporului evreu – solidaritatea, intalnirea dintre religii si culturi, dialogul…

- "Hanuka prilejuieste si de aceasta data o binevenita ocazie de a evidentia valorile pretuite de veacuri si traditiile inradacinate profund in structura poporului evreu. In acest cadru festiv consider binevenit sa reamintesc faptul ca tarile noastre se bucura de relatii puternice, consolidate prin incredere…

- Premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au participat impreuna duminica, la Opera Naționala, la ceremonia de aprindere a primei lumanari de Hanuka, una dintre cele mai importante sarbatori ebraice, informeaza Agerpres . „Cu prilejul sarbatorii Hanuka doresc sa transmit…

- Presedintele USR Dacian Ciolos sustine, intr-o postare pe Facebook, ca semnalul dat prin aceasta numire este unul de intoarcere intr-o zona cenusie a justitiei, impotriva recomandarilor UE, informeaza News.ro.Dacian Ciolos le-a cerut presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, Marcel Ciolacu si…

- Rusia a declarat vineri ca a trimis parașutiști in apropierea graniței poloneze pentru exerciții comune cu Belarus, in timp ce Moscova și-a intensificat implicarea militara pe teritoriul statului vecin, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza escaladarii crizei imigranților din ultimele zile,…

- Dupa ce liderul PSD Marcel Ciolacu a spus ca nu vrea sa fie președinte al Camerei Deputaților pentru ca ii este de ajuns sa fie „șef la ciuma roșie”, prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu anunța și el ca nu-l intereseaza funcțiile „trase din caciula”. „Vad ca deja a inceput sarabanda speculațiilor…

- Liderii PSD au decis sa mai astepte cu depunerea motiunii de cenzura pentru a strange cele 234 de voturi necesare pentru caderea Guvernului condus de Florin Citu "In acest moment, noi strangem 204 voturi"Membrii din cadrul Partidului Social Democrat s au aflat in acest inceput de saptamana la Neptun,…