Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a susținut un discurs la Internaționala Socialista, alaturi de Marcel Ciolacu. Sanchez a laudat masurile luate de Guvernul din Romania, susținand ca ”Marcel face in Romania, așa cum fac și eu in Spania”.

- Partidul Social Democrat gazduieste, sambata, la Bucuresti, reuniunea Internationalei Socialiste (IS), sectiunea Europa, ocazie cu care presedintele social-democratilor romani, Marcel Ciolacu, il primeste pe Pedro Sanchez, presedintele IS.Partidul Social Democrat organizeaza, sambata, la Palatul Parlamentului,…

- Partidul Social Democrat gazduieste, sambata, la Bucuresti, reuniunea Internationalei Socialiste, ocazie cu care Marcel Ciolacu l-a primit pe Pedro Sanchez, presedintele premierul Spaniei și președint...

- Partidul Social Democrat organizeaza sambata, la Palatul Parlamentului, reuniunea Internationalei Socialiste - sectiunea Europa. la eveniment va fi prezent și presedintele Consiliului de Ministri din Spania, Pedro Sanchez, presedintele IS.

- Revenit in Romania dupa aventura „tricolorilor” de la Campionatul European, Radu Dragușin, stoperul lui Tottenham, a nominalizat favorita sa la caștigarea trofeului: Spania. „Furia Roja” o intalnește in „sferturi” pe Germania, in meciul cat o finala de la Stuttgart. Eliminați din competiție, „tricolorii”…

- Romania va incasa in total 12.250.000 de euro in urma participarii la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, desfasurat in Germania, unde s-a oprit in optimile de finala, conform cifrelor publicate de ziarul sportiv spaniol AS, potrivit Agerpres.

- Partidul Social Democrat (PSD) va gazdui sambata, 6 iulie, la Palatul Parlamentului, reuniunea Internaționalei Socialiste – secțiunea Europa. Acest eveniment de anvergura va aduce la București lideri social-democrați din intreaga Europa, printre care și premierul Spaniei, Pedro Sanchez, conform lui…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a transmis un mesaj cu prilejul reuniunii PES, organizate la București de Partidul Social Democrat si PES activists Romania. In declarația sa, aceasta a subliniat importanța respectului pentru fiecare individ și necesitatea acțiunii pentru a asigura bunastare…