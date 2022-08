Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a negat ideea unei remanieri a ministrului Apararii, Vasile Dincu. Potrivit social-democratului, nu au existat discutii in coalitie pe acest subiect. Intrebat daca PSD va accepta orice propunere privind remanierea ministrilor partidului, Ciolacu a explicat ca actuala…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca se va face o remaniere guvernamentala și va solicita o discuție aplicata in cadrul coaliției de guvernare. Ciolacu nu a negat ca vizați ar fi miniștrii Virgil Popescu sau Vasile Dincu, dar a spus ca va discuta intai cu premierul și apoi se va anunțat o…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anuntat ca miercuri va avea loc o ședința a coalitiei in care se va discuta asupra masurii compensarii pretului la carburanti, daca a avut efecte sau nu. Important este ca avem al doilea cel mai mic pret din Europa, a precizat liderul social-democrat. Anterior, la…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, referitor la parerile divergente din coaliție in ceea ce privește modificarea codului fiscal, ca nu exista nicio tensiune intre el și premierul Nicolae Ciuca. Ciolacu spune ca susține in continuare impozitarea progresiva și ca e necesara o dezbatere…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca in ciuda faptului ca, la finalul lunii iunie, trebuia realizata analiza miniștrilor, premierul Nicolae Ciuca nu a venit in coaliție cu o aceasta analiza și nu se poate discuta despre vreo remaniere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca ar trebui plafonat prețul carburanților și-i cere o soluție ministrului Energiei, in acest sens. In caz contrar, social-democrații susțin ca vor prezenta soluțiile proprii. „Parerea mea este ca trebuie plafonat prețul, cu o marja de profit”, a spus Ciolacu,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, se pronunta in favoarea introducerii unor criterii de performanta in Legea Educatiei, care sa permita dascalilor cu rezultate bune sa obtina salarii mai mari. „Am avut azi o discutie (…) ca poate ar trebui sa ne gandim un pic si la performanta profesorilor, sa nu mai…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu afirma ca va prelua din mai anul viitor functia de premier in cazul in care colegii sai vor decide in acest sens. Ciolacu exclude ideea ca PSD sa il sustina in continuare, de anul viitor, pe Nicolae Ciuca pentru acest post, relateaza News.ro. „Daca colegii mei vor decide…