- Liderul PSD Neamt Ionel Arsene a declarat ca s-a facut dreptate, referindu-se la eliberarea lui Liviu Dragnea. El a adaugat ca are mereu incredere in justitia romana. „Dumnezeu nu uita niciodata, chiar daca intarzie, si nu-i lasa la greu pe oamenii buni! Azi, cu ajutorul lui si al justitiei…

- Claudiu Tarziu a taxat moțiunea de cenzura depusa de PSD impotriva guvernului Florin Cițu! Liderul AUR a considerat-o neserioasa și a precizat și ca nu toți parlamentarii social-democrați sunt la serviciu, așa cum promitea Marcel Ciolacu. ”Domnul premier Citu provoaca in plen transarea alegerilor…

- PSD depune azi, 23 iunie, motiunea de cenzura. Textul urmeaza sa fie dezbatut mai mult sau mai putin pe larg in urmatoarele zile. Ca de obicei, partidul care depune o motiune de cenzura se straduieste din rasputeri sa adopte un ton sugubat. Da totul pentru o metafora, pentru un joc de cuvinte, pentru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la Antena 3, ca oamenii „nu mai au incredere” in campania de vaccinare și susține ca Guvernul condus de Florin Cițu a facut doar videoclipuri cu oameni politici din PNL. In acest context, „este pentru prima oara, dupa 30 de ani, cand o motiune…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a criticat luni, la Antena 3, felul in care Guvernul Cițu a gestionat fenomenele meteorologice care au provocat inundatii: - „Nu exista preventie. Ei acum confunda functia de prim-ministru al Romaniei cu candidatul Citu de la PNL, de parca intereseaza pe cineva”…

- Premierul Florin Citu este de parere ca motiunea de cenzura anuntata de PSD impotriva Guvernului nu are nicio sansa sa treaca in Parlament. Liderul PNL, Ludovic Orban a declarat ca motiunea de cenzura nu va avea voturi din partea PNL, desi liderul PSD, Marcel Ciolacu a anuntat ca va negocia cu parlamentari…

- Marcel Ciolacu a sarit din nou la gatul Guvernului, dupa ce agricultura romaneasca a fost ignorata de CE, la discutiile despre PNRR. Liderul PSD a declarat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Craiova, ca va continua sa critice PNRR. „Europa ne creeaza aceste oportunitati, dar daca noi trimitem…

- Liderul social-democrat a reiterat ca PSD va uza, in actuala sesiune parlamentara, de motiunea de cenzura, ca "instrument democratic si constitutional", aratand ca este pentru prima data in ultimii 30 de ani cand se vorbeste de caderea unui guvern la cateva luni dupa alegeri."Cred ca PSD in aceasta…