- Intrebat joi seara, la Craiova, cum face economie acasa, Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a raspuns ca el a crescut ”pe vremea lui Ceausescu”, insa nu poate cere același lucru de la copilul sau, sa faca tot așa cum a facut el in regimul comunist.„Și eu am inceput (sa economisesc)... Eu am inceput cu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reafirma ca, in opinia sa, procentul cu care vor fi majorate pensiile trebuie sa fie unul care sa porneasca de la 10 puncte. Ciolacu avanseaza ideea implementarii unui sistem prin care pensionarii cu venituri mici sa primeasca ajutoare suplimentare, in conditiile…

- Consiliul Judetean Dolj a inaugurat, joi, Centrul Cultural "Constantin Brancusi", un proiect dedicat marelui sculptor si care a fost realizat in curtea Muzeului de Arta din Craiova- Palatul Jean Mihail printr-o investitie de 27 milioane lei.

- „Anul acesta vom avea o creștere economica mai mare decat cea estimata. Este inuman sa vorbim de o decizie de a avea sub 10% o marire a pensiilor. Plecam de la un minim. Cand maresti, maresti la fel si celui care are 1.500 de lei si celui care are 20.000 de lei. Trebuie sa creezi o echitate sociala.…

- "Scumpirile generate de inflație și criza energetica obliga Guvernul sa majoreze pensiile cu minimum 20%. Bani avem, doar am imprumutat anul acesta peste 8 miliarde de euro.Ați promis ca veți majora pensiile. Faceți-o!" a transmis Eugen Tomac.Apelul liderului PMP vine in condițiile in care mesajele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat decizia coalitiei de guvernare de a creste veniturile pensionarilor. Iata cand vor creste pensiile si ce prag minim au impus social democratii de la 1 ianuarie 2023.

- Aflat, marți, la Buzau, alaturi de prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, liderul formațiunii social-democrate a reacționat pe marginea recentelor declarații pe care le-a facut liberalul Rareș Bogdan, pe tema indelung discutatului subiect al creșterii pensiilor. Replica lui Marcel Ciolacu…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul partidului, despre pensiile speciale, ca s-a saturat cu „s-au rezolvat pensiile speciale in 30 de zile. Cred ca in zona de pensii speciale trebuie venit cu o impozitare progresiva, in functie de venit, si sa inchidem acest subiect in Romania”, a…