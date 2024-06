Dupa victoria de miercuri seara a echipei naționale de fotbal, premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj jucatorilor noștri, pe Facebook. Prezent in tribunele stadionului de la Frankfurt, Marcel Ciolacu a trait la maximum emoțiile meciului. La incheierea partidei, el a transmis un mesaj echipei magice care a obținut atat de mult-așteptata calificare in optimile […] The post Marcel Ciolacu: „Bravo, Romania!” appeared first on Puterea.ro .