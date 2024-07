Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a subliniat, in deschiderea reuniunii Internationalei Socialiste (IS) desfașurata la Bucuresti, importanța de a gasi soluții reale și complete la provocarile actuale. El a menționat ca și noua Comisie Europeana se confrunta cu provocari semnificative și a sugerat ca nu ar trebui sa așteptam cinci ani pentru a schimba anumite direcții. […] The post Marcel Ciolacu avertizeaza asupra pericolelor extremismului și populismului la IS București appeared first on Puterea.ro .