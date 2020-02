Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Parlament, dupa citirea motiunii de cenzura, ca PSD nu va avea o propunere de premier, in cazul in care votul va fi unul pozitiv si Guvernul Orban va fi demis.Marcel Ciolacu a afirmat ca, dupa alegerea noilor Birouri permanente, se va…

- Calculele PSD spun ca sunt peste 233 de voturi pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, a spus liderul deputatilor social-democrati, Alfred Simonis, citat de Agerpres."Realitatea o vom vedea la vot. Calculele noastre arata ca avem peste 233 de voturi pana acum si am incredere ca, pana…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca pe evaluarea PNL de la acest moment nu exista voturile necesare pentru ca motiunea de cenzura anuntata de PSD sa fie votata. "Pe evaluarea mea actuala nu trece. Pai, PSD cu UDMR calculati cat au, au 228, ei zic 229. Pe evaluarea noastra, in momentul de fata, nu…

- Partidele care doresc într-adevar alegeri parlamentare anticipate ar trebui sa susțina moțiunea de cenzura, declara la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor. El mai spune ca sunt șanse bune sa existe 7-8 voturi în plus astfel încât guvernul sa fie demis și sa fie declanșata procedura…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a spus ca formarea unui guvern de uniune nationala, in cazul in care aceasta motiune va fi adoptata, nu mai este de actualitate, avand in vedere ca presedintele Klaus Iohannis a exprimat optiunea pentru un Guvern PNL. "In primul rand am justificat…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca 115 parlamentari au semnat pana acum pentru motiunea de cenzura anuntata de PSD si UDMR ca reactie la decizia Guvernului de a-si asuma raspunderea pe legea privind alegerea primarilor din doua tururi de scrutin. Liderul PSD a spus ca motiunea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este convins ca in cazul in care actualul Guvern al Romaniei isi va da demisia si va trece si motiunea de cenzura a PSD, Ludovic Orban ”nu va mai fi premier niciodata”, mai ales ca ”toata lumea incearca sa scape de el”. PSD anunta motiune de cenzura daca…

- Liderii PSD se reunesc la începutul saptamânii viitoare în ședința Comitetului Executiv pentru a decide strategia partidului pe urmatoarea perioada. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca pe ordinea de zi se afla tema depunerii moțiunii de cenzura dr și alianțele la…