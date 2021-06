Stiri pe aceeasi tema

- ”Aseara, alaturi de alte zeci de mii de spectatori, am vazut ce inseamna sa lupti pana in ultima clipa. Sa fii epuizat, dar sa crezi pana la capat in sansa ta. Ca si Elvetiei, nimeni nu ne da sanse azi la motiunea de cenzura. Dar ne vom bate pana la ultimul vot. Evident, contam si pe ratangiul de serviciu…

- Social – democrații mizeaza pe o surpriza din partea a cel puțin 29 de parlamentari ai Coaliției de Guvernare pentru ca moțiunea de cenzura votata marți sa aiba sorți de izbanda. In caz contrar, șansele lor sunt nule, chiar daca se mobilizeaza exemplar și au alaturi intreaga opoziție. „Avem o singura…

- • Ludovic Orban: Am luat decizia in PNL si in coalitie sa fim prezenti la motiunea de cenzura, dar sa nu votam Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca sunt sanse sa treaca motiunea de cenzura a social-democratilor, pentru ca Guvernul Citu este unul „ineficient”, iar directia in care…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca sunt sanse sa treaca motiunea de cenzura a social-democratilor, pentru ca Guvernul Citu este unul ineficient, iar directia in care merge acesta este una gresita. „Este pentru prima oara, dupa 30 de ani de democratie post-decembrista, cand o…

- Conducerea PSD anunța ca moțiunea de cenzura are șanse de reușita Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, la Timișoara, ca moțiunea de cenzura împotriva cabinetului Cîțu are șanse de reușita și ca, în…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca un „guvern din umbra” al PSD va fi aprobat in saptamanile urmatoare in forurile formatiunii. Intrebat la Antena 3 care au fost greselile PSD in ultima perioada, Ciolacu si-a exprimat regretul legat de faptul ca nu a fost aprobata mai repede componenta acestui…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat ca un „guvern din umbra” al PSD va fi aprobat în saptamânile urmatoare în forurile formatiunii.Întrebat duminica seara la Antena 3 care au fost greselile PSD în ultima perioada, Ciolacu…

- ​Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD va înainta motiunea de cenzura la adresa Guvernului dupa ce Planul National de Redresare si Rezilienta va fi depus la Comisia Europeana. Ciolacu mentioneaza ca nu doreste ca prin motiunea de cenzura PSD sa "faca jocurile" din interiorul…