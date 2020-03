Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a opinat luni ca decizia Curtii Constitutionale cu privire la desemnarea liderului PNL, Ludovic Orban, in functia de premier demonstreaza ca "democratia functioneaza inca in Romania". "Sa vedem comunicatul de presa si apoi motivarea, apoi o sa venim cu…

- l„Luni vom fi cu totii prezenti la grupurile parlamentare si nu vom participa la votul de investire a premierului Ludovic Orban și a Guvernului.Avem o motivare foarte clara: asteptam rasapunsul Curtii Constitutionale, daca acelasi premier demis ramas interimar sa fie iar desemnat.Și in ceea ce priveste…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale in situatia in care presedintele Klaus Iohannis il va propune tot pe Ludovic Orban pentru functia de prim ministru, potrivit news.ro.a"Dupa ce a existat in Parlament cel mai mare scor la o…

- Liderul opozitiei Marcel Ciolacu a facut intr-un interviu pentru Antena 3 urmatoarele declaratii: -nu exista o intelegere intre PSD si PNL. Este o tema falsa. Nu am negociat cu Ludovic Orban nici o intelegere politica. Nici macar la telefon. - in acest moment, din punctul meu de vedere,…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, da asigurari ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi adoptata. Acesta il avertizeaza pe prim-ministru sa nu dea o ordonanta de urgenta pentru modificarea legii electorale."Moțiunea de cenzura va trece! Ludovic Orban va trebui…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat ca Guvernul era obligat sa lase Parlamentul sa se pronunțe pe modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 114, insa Partidul Național Liberal și Ludovic Orban „vor sa demonstreze ca nu exista nicio diferența intre ei…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a pronuntat marti pentru mentinerea lui Raed Arafat in functia de sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, considerand o eventuala demitere a sa „o mare greseala”.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii cere premierului Ludovic Orban sa il revoce din functie pe ministrul Finantelor, Florin Citu, dupa ce motiunea depusa de social-democrati impotriva acestuia a fost adoptata de Senat. ''Citu - demisia! In Senat, a trecut astazi motiunea simpla…