- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a dat asigurari, marți , la Vila Lac, dupa o ședința informala a liberalilor care il susțin pe premierul Florin Cițu pentru șefia PNL, ca șeful Guvernului nu va fi schimbat. „Ii asigur pe toti ca si Barna si Ciolos sunt oameni responsabili si vor sa mearga…

- Marcel Ciolacu critica lipsa de reactive a președintelui Klaus Iohannis și a liderilor USR-PLUS in cazul condamnarii penale a lui Florin Cițu, care a fost inchis doua zile in Statele Unite, dupa ce a fost gasit beat la volan. „Avem o lege foarte clara in care nu poti sa fii membru al Guvernului Romaniei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri presedintelui Klaus Iohannis sa ii ceara „urgent” demisia premierului Florin Citu, pentru ca legile in vigoare interzic numirea ca ministru a celor condamnati penal. „Dupa ore bune in care speram la o #RomaniaNormala in politica si la o retragere…

- Marius Pieleanu, sociologul care conduce institutul de sondare Avangarde, a prezentat duminica, la Antena3, topul increderii in personalitațile publice din Romania, Alexandru Rafila aflandu-se pe primul loc cu 31%, urmat de Klaus Iohannis cu același procentaj. „Rafila este pe un trend crescator…

- Avem acum, așadar, un razboi intern in PNL și unul in USR-Plus, iar in Guvern doar Dumnezeu mai știe cine cu cine este și cine impotriva cui se lupta pentru a supraviețui in jocurile pentru putere. N-au trecut prea multe zile de cand liderii coaliției de guvernare se laudau de dimineața pina seara cu…

- Marcel Ciolacu și-a pierdut cumpatul, marți seara, cand a lansat un atac fara precedent la adresa lui Klaus Iohannis și a lui Florin Cițu. Liderul PSD i-a cerut președintelui sa iasa public și sa iși ceara scuze votanților PSD pentru sintagma ”ciuma roșie”. Pe premierul Cițu, Ciolacu l-a amenințat…