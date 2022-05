Stiri pe aceeasi tema

- ”PSD a castigat alegerile cu un program de guvernare in care am propus scaderea impozitarii muncii pentru romanii cu venituri mici si cei din clasa medie. Am promis un sistem de deduceri prin care sa ajutam familiile cu copii si sa stimulam investitiile in servicii publice de calitate. Asta vom face…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri ca guvernul nu are in vedere introducerea unor taxe noi sau mariri de taxe și impozite. „Nimeni nu a plecat de la aceasta idee”, a spus președintele PSD. Ciolacu spune insa ca e nevoie de un sistem fiscal european, „adaptat pe provocari, astfel incat…

- “Eu cred ca romanii nu trebuie mintiti, romanii trebuie sa stie de aceste dezbateri, avem o coalitie dintr-un partid de stanga si un partid de dreapta. Este un moment in care atat specialistii Partidului Social Democrat, cat si cei ai Partidului National Liberal sa stea la masa si sa gasim solutiile…

- Faptul ca Romania inregistreaza cea mai mare creștere economica din Uniunea europeana nu inseamna ca se vor introduce noi taxe, dat fiind contextul unor crize multiple, a declarat miercuri Marcel Ciolacu, președintele PSD, in cadrul Summit-ului Romanian Business Leaders. „Avem un PIB al Romaniei care…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 18 mai, la Summit-ul Romanian Business Leaders, ca nu se va lua nicio masura in Guvern, fara sa existe un dialog cu mediul de afaceri, in contextul in care Romania are un PIB compus din 27% venituri si 47% cheltuieli, „cel mai mare decalaj din Uniunea…

- Intrebat luni seara, la Antena 3, despre posibilitatea renuntarii la cota unica de impozitare si trecerii la impozitul progresiv, ministrul Muncii a afirmat ca “nu mai exista cota unica in Romania cam de mult timp”. “Nici acum nu mai avem cota unica. Pai vreau sa va spun: pensionarii pana in 2.000…

- In cursul acestei saptamani se pregatește o mutare oarecum surprinzatoare la una dintre agențiile cheie din administrația centrala care va tulbura rau de tot apele in actuala coaliție de guvernare. Președintele director general impus de UDMR al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara…

Romanii cu bani mulți ar putea plati impozite mai mari. Marcel Ciolacu: „Sunt unul dintre susținatorii impozitului progresiv" Marcel Ciolacu, președintele PSD, spune ca in 2022…