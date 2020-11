Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la emisiunea „Eu contez, eu votez”, transmisa joi de Libertatea ca situația din Romania se va inrautați, iar Guvernul Orban, conștient ca nu o mai poate ascunde, se grabește cu alegerile. Ciolacu prezice creșterea numarului de imbolnaviri și decese din cauza…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, considera ca dupa alegerile parlamentare toata Romania va intra din nou in stare de urgența, dand vina pe Guvern ca nu a gestionat pandemia de coronavirus așa cum ar fi trebuit. “Din masurile luate pana acum de actualul guvern (…) mai mult ca sigur ca vom avea un blocaj…

- "Noi am fost foarte clari, am prezentat parerea specialistilor, care e una fara dubii. Lucrurile sunt scapate din control in momentul de fata. Prioritatea e aceasta criza sanitara, apoi vorbim de educatie, economie. Prioritatea ramane sanatatea. Am zis ca poate facem o comunicare comuna intre toti…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Ludovic Orban ca a continuat sa faca campanie electorala și dupa ce aceasta a luat sfarșit. Social-democratul a anunțat ca partidul va depune plangere penala la DNA. “As vrea sa ma refer la ceea ce face prim-ministrul Romaniei in acest moment. Este…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu il amenința pe Ludovic Orban cu plangeri penale, dupa ce premierul ar fi participat la intalniri electorale, sambata, in Giurgiu și Dambovița, dupa ce campania electorala a luat sfarșit. „Niciodata in Romania nu s-a intamplat așa ceva”, a spus Ciolacu.

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca exista suficiente voturi ca motiunea de cenzura, care va fi votata in plenul reunit de luni al Parlamentului, sa treaca. El a precizat ca si fara alesii UDMR, exista numarul necesar pentru ca Guvernul Orban sa pice. Acesta nu a exclus depunerea unei alte…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, intitulata “Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mita generalizata”, depusa de PSD, luni, in Parlament, ar putea fi votata in septembrie, scrie Digi24, care citeaza surse din cadrul Partidului Social-Democrat. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu,…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, ca liberalii vor alegeri locale cat mai repede pentru ca pe masura ce trece timpul, PNL are mai multe șanse sa piarda puterea, iar odata cu pierderea puterii liberalii iși vor „pierde și libertatea”. Ulterior,…