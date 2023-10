Stiri pe aceeasi tema

- Deputata Diana Șoșoaca a venit in Parlament, marți, cu harta Romaniei mari. „Zelenski nu are ce cauta sa pangareasca pamantul Romaniei. Zelenski e un nazist, nu are ce cauta in Romania. Aceasta este harta adevarata a Romaniei, cu teritoriile furate de catre Ucraina. Return our territory, mister Zelenski”,…

- Președintele ucrainean a ajuns in Romania. Anunțul vine chiar de la liderul ucrainean care a postat pe Twiiter urmatorul mesaj: Am ajuns in București, Romania, pentru discuții cu @KlausIohannis și pentru a consolida relațiile noastre de buna vecinatate. Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul…

- Armata americana a declarat ca ar avea nevoie de aprobarea de catre Congres a unei finantari suplimentare pentru a se asigura ca planurile Pentagonului de productie si achizitie de munitii pot satisface simultan nevoile Israelului si ale Ucrainei.Christine Wormuth, secretarul armatei americane, a facut…

- Polonia ar putea interzice importurile mai multor produse alimentare ucrainene, a declarat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki, care a avertizat Kievul impotriva escaladarii unei dispute privind importurile de cereale, in timp ce Varșovia iși inasprește poziția inaintea alegerilor din octombrie,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca nu ar trebui sa se astepte o incheiere rapida a razboiului din Ucraina, intr-un interviu publicat duminica, intr-un moment in care armata ucraineana este angajata intr-o contraofensiva pentru respingerea fortelor ruse, noteaza AFP. „Majoritatea…

- Romania are „nevoie de o exceptie de la regulile fiscale", spune Marcel Ciolacu, intr-un interviu acordat corespondentului Financial Times la București. Prim ministrul Romaniei declara ca deficitul bugetar marit al tarii este rezultatul eforturilor Bucurestiului de a ajuta Ucraina si da asigurari ca…

- Potrivit jurnaliștilor de la Bloomberg, Kievul insista ca un summit cu formula de pace ar putea avea loc in timpul Adunarii Generale a ONU. Cu toate acestea, exista opoziție din partea unor aliați ai Ucrainei din motive logistice și din cauza necesitații de a obține sprijin in Sudul Global. Cu toate…

- "In aceasta noapte, inamicul a atacat Kievul cu drone de atac. Alerta de raid aerian a durat trei ore", a declarat Serhii Popko, șeful administrației militare a capitalei Ucrainei. Apararea antiaeriana ucraineana a doborat toate dronele kamikaze. Cu o zi in urma, ministerul rus de Externe a transmis…